11-килограмовата котка Синдерблок завладя интернет с мързеливата си тренировка за отслабване, съобщи БТА.

Видеото как пухкавият домашен любимец „бяга” по тренировъчния уред е гледано от милиони потребители по цял.

Ветеринарната болница в САЩ, която се грижи за Синдърблок, след като собственичката ѝ се отказа от нея, е качила клипчето с тренировката във „Фейсбук” с надеждата то да накара всички, гледащи животни, да не им позволяват да напълнеят.

Във видеото дебелата сива късокосместа котка движи мързеливо само едната си лапичка на бягаща подводна пътечка и жално мяука. Тя веднага умили ползвателите на „Туитър”.

Cinderblock's first time on the treadmill trying to lose weight pic.twitter.com/dZtRf7BpK4