Д-р Дейвид Кеслер е един от най-големите световни експерти, работещи в областта на загубата, скръбта и изцелението. В съавторство с Елизабет Кюблер-Рос той пише книгата „On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss“, а след нея - „Finding Meaning: The Sixth Stage of Grief“. В интервю за HBR Дейвид Кеслер споделя защо във време на пандемия е важно да признаем, че изпитваме мъка, както и съвети как да я управляваме.

"Когато изпитваме мъка, често я усещаме и като физическа болка. За да се справим с нея, има няколко техники.



Умът често ни показва различни образи - представяме си, че родителите или децата ни се разболяват, виждаме само най-лошите сценарии. Не бива да игнорираме тези образи или да се опитаме да ги накараме да изчезнат. Но трябва да намерим баланс. Ако чувствате, че в съзнанието ви се оформя най-лошото изображение, стремете се да насочите мислите си към най-доброто възможно. Дори по лошия сценарий всички да се разболеят, не всички, които обичате, ще умират. Нито един от сценариите не бива да се игнорира, но нито един от тях не бива и да доминира.



За да се успокоите, влезете в настоящето с лесна техника в няколко стъпки:

огледайте се и назовете 5 неща в стаята - компютър, стол, снимка на куче, стар килим и чаша за кафе

дишайте

осъзнайте, че в този момент сте добре, имате храна, не сте болен

използвайте сетивата си и помислете какво чувствате - усещате как въздухът влиза в носа ви; че одеялото е меко"

