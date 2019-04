Най-известната латино хип-хоп група в света Cypress Hill бяха удостоени с още едно голямо световно признание - собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Церемонията по откриването на звездата се състоя в четвъртък. Музикантите споделиха, че са силно развълнувани от факта, че им се оказва такава висока чест и никога не са си и представяли, че ще дойде денят, в който да имат своя звезда на Алеята, която като деца са разглеждали с възхищение.

„Искам да благодаря на моите братя от Cypress Hill. Те спасиха живота ми, защото преди музиката бях попаднал в банда. Няма много начини да се измъкнеш от това. Вариантите са да свършиш в затвора или в гроба. Братята ми видяха нещо в мен и ме върнаха в правия път, за да правя музика. Така създадохме Cypress Hill”, каза Би-Риъл.

Снимка: EPA

За последните 30 години Cypress Hill не спират да бъдат номер 1. Дебютният им едноименен албум е издаден на 13 август 1991 г. и достига двоен платинен статус в САЩ с продажби над 2 милиона копия.

„Black Sunday” излиза две години по-късно и придобива троен платитен статут като бележи над 3,4 милиона продажби. През 1995-а излиза „Cypress Hill III: Tem-ples of Boom”, „Cypress Hill IV” през 1998 г., „Skull & Bones” през 2000 г., после идват „Stoned Raiders” (2001 г.), „Till Death Do Us Part” (2004 г.) и „Rise Up” (2010 г.). Следва затишие, но през 2018-а групата се завръща шумно и триумфално с албума „Elephants on Acid”.

Припомняме, че Cypress Hill идват в София на 24 юни в зала „Универсиада”. С тях идва Mix Master Mike, който светът познава като машината зад грамофоните на Beastie Boys.