"Четенето е модерно": Водещата на bTV Новините Лили Боянова се включи в кампанията

В навечерието на 15 септември се проведе инициативата на Столична община "Четенето е модерно".

На откриването на кампанията Лиляна Боянова - водеща на bTV Новините, застана пред децата и прочете свой любим откъс от детска книга.

Целта на инициативата е да вдъхнови и създаде любовта към книгите в подрастващите.

„Изключително е приятно, децата са много зареждащи, много емоционални и винаги реагират. Прочетох им част от „Магьосникът от Оз“, беше изключително удоволствие да споделим заедно магията от четенето“, сподели Боянова.

Снимка: bTV

Тя е категорична, че трябва да четем 365 дни в годината, защото то развива въображението и открива нови светове.