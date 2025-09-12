dalivali.bg
"Четенето е модерно": Водещата на bTV Новините Лили Боянова се включи в кампанията

Тя прочете пред малчуганите откъс от &quot;Магьосникът от Оз&quot;

Снимка: bTV
Публикувано в  22:14 ч. 12.09.2025 г.

В навечерието на 15 септември се проведе инициативата на Столична община "Четенето е модерно".

На откриването на кампанията Лиляна Боянова - водеща на bTV Новините, застана пред децата и прочете свой любим откъс от детска книга.

Целта на инициативата е да вдъхнови и създаде любовта към книгите в подрастващите.

Водещите на bTV Новините Лили Боянова и Иван Георгиев: Нека има здраве и мир в целия свят

„Изключително е приятно, децата са много зареждащи, много емоционални и винаги реагират. Прочетох им част от „Магьосникът от Оз“, беше изключително удоволствие да споделим заедно магията от четенето“, сподели Боянова.

Снимка: bTV

Тя е категорична, че трябва да четем 365 дни в годината, защото то развива въображението и открива нови светове.

