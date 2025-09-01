Националният шампионат по кайт се проведе в бургаския залив.

Не само мястото е много добро за този вид спорт, но сам по себе си кайтът е много атрактивен.

При добра подготовка, не само се носиш с висока скорост по морската повърхност, но се изпълняват и скокове с различни елементи, а височината често пъти е забележителна.

Практикуването на този спорт, разбира се, изисква да сте подготвени.

Само преди дни наша състезателка, Ая Касабова, стана световна шампионка за трети път.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK