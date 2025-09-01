Националният шампионат по кайт се проведе в бургаския залив.
Не само мястото е много добро за този вид спорт, но сам по себе си кайтът е много атрактивен.
При добра подготовка, не само се носиш с висока скорост по морската повърхност, но се изпълняват и скокове с различни елементи, а височината често пъти е забележителна.
Практикуването на този спорт, разбира се, изисква да сте подготвени.
Само преди дни наша състезателка, Ая Касабова, стана световна шампионка за трети път.
