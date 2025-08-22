Британският голфър Томи Флийтууд получи неочаквана помощ от муха по време на турнир, според Talk Sport.

Флийтууд започна рунда с турнирен резултат седем удара. Той почти премина през втората дупка с три удара, но топката спря на самия ръб на дупката.

Всичко се промени благодарение на муха.

Насекомото кацна върху топката и неволно ѝ помогна да падне вътре. Този забавен момент донесе на спортиста 1,45 милиона долара - той се изкачи в класацията за FedEx Cup и получи бонус награда.

„Мухата си помисли: „Не, няма да я оставя така“, стигна до топката - и тя падна“, коментира ситуацията голф легендата Лора Дейвис.

В допълнение 34-годишният голфър спечели 728,7 хиляди долара за петото място в турнира. „Просто се усмихнах и благодарих на късмета си“, призна спортистът.

Видеото на мухата, която реши изхода на изстрела, моментално обиколи социалните мрежи.

