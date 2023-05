Легендарният рок изпълнител Брайън Адамс идва в България на 8 декември, за да зарадва всички свои фенове с концерт в зала „Арена София“. Събитието е част от световното му турне So happy it hurts.

Мащабното турне на артиста вече стартира в САЩ и ще продължи с европейска обиколка, чието начало ще бъде дадено в София. Турнето носи името на 15-ия му студиен албум So happy it hurts, издаден миналата година и номиниран за награда „Грами“.

Албумът е създаден изцяло от канадския певец по време на пандемията и включва 12 песни, които той записва сам, свирейки на различни инструменти.

"Условията, в които бяхме поставени по време на пандемията, промениха начина, по който бяхме свикнали да правим музика. С бандата ми нямахме възможност да се съберем и да работим заедно върху новия албум, затова реших да го направя сам. Това ми помогна да осъществя една мечта – да бъда барабанист“, споделя Брайън Адамс.

Част от песните от So happy it hurts ще чуем на живо от сцената на зала „Арена София“. Сет листът на турнето ще включва повече от 20 парчета от 40-годишното творчество на Брайън Адамс, сред които дуетна му песен с покойната Тина Търнър It`s only love, Everything I do, Have you ever really loved a woman, Cuts like a knife, Run to you и още много други.

Носителят на множество отличия, сред които три номинации за „Оскар“, пет номинации за „Златен глобус“, награда „Грами“ и 20 награди „Джуно“, ще завладее сцената с енергични вокали и въздействащо сценично присъствие на 8 декември.

Билетите влизат в продажба на 26 май в 10 часа. Те са на цени от 90 до 150 лв.