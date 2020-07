През август финландците Bomfunk MC's пристигат за първи път в България за своето едночасово шоу на SPICE Music Festival, което е и първата им среща с българската публика въобще. Фестивалът ще се проведе на 7, 8 и 9 август на пристанището в Бургас. Те дадоха интервю за БГНЕС:

Имате много фенове в България, а участието ви на SPICE Music Festival ще бъде първата ви среща с тях. Какво сте им приготвили?

Bomfunk MC's: Много енергия, позитивни емоции и невероятни брейкденсъри! Музика от ерата на 2000-а с Freestyler, Something Going on, B’boys Fly-girls и много други изненади! Никога не сме били в България, но нямаме търпение да дойдем и да сложим широки усмивки на лицата ви! Очакваме фестивала да е незабравимо изживяване за всички ни - при това на метри от морето, което си е чудесна комбинация.

Freestyler вече е един от вечните хитове в музиката. А кой е вашият любимия хит от 90-те?

Bomfunk MC's: Fatboy Slim: Rockafeller skank! А Drum’n’bass и електро-рап музиката продължава да ни вдъхновява и до днес.

Работите ли върху нещо ново в момента, нови проекти?

Bomfunk MC's: Да - JS16 & Stella Mwangi: On the spot, например.

Успяхте ли да чуете нещо за първото издание на SPICE Music Festival?

Bomfunk MC's: Гледахме доста видеоклипове в YouTube от първото издание и изглежда отлично. Надали може да бъде по-добре от това! Освен ако ние не сме там. А ние идваме, така че очаквайте да изстреляме фестивала на съвсем друго ниво, очаквайте нови измерения!

Вашето мото е TASTE THE MUSIC – как бихте описали вие вкуса на 90`s?

Bomfunk MC's: Drum’n’bass, jungle, two-step, бяха свежи фънки времена!

Има ли нещо, което бихте искали да предадем на феновете ви тук?

Bomfunk MC's: Нищо не бихме постигнали без тях, това е истината! Така че нямаме търпение да се срещнем! Искаме да ви изкараме от ежедневната рутина и да се забавляваме заедно на SPICE Music festival 2020 в Бургас! Ще бъде незабравимо!

Bomfunk MC's е финландска хип-хоп група, която в периода 1998 и 2005 г. успява да създаде едни от най-емблематичните парчета на своето време. През 2018-а групата отново се събра и успя да подлуди хиляди фенове по време на участията си.

Дебютният албум на Bomfunk MC's - „In Stereo“, излиза през 1999 г. и в него са включени вечните хитове "Freestyler", "Uprocking Beats", "B-Boys & Flygirls". Най-големият им хит безспорно си остава "Freestyler" и с него те успяват да превземат челните позиции в почти всички музикални класации в Европа, Австралия, Нова Зеландия и много други места по света.

През 2019-а групата реши да се впусне в ново музикално приключение. Резултатът е повече от мотивиращ – феновете им все още имат нужда от музиката и мощния заряд на групата. Затова BomfunK Mc`s не губят време, заснемат нова, съвременна версия на видеоклипа на Freestyler, с което отбелязват 20-годишнината от излизането на парчето и тръгват по фестивалните сцени в Европа.