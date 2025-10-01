Изключително вълнуващо и емоционално бе посрещането на родна земя на националите ни по волейбол. Момчетата, които взеха среброто на световното първенство, момчетата, които са втори в света.

Част от тържествата по посрещането им в България бе почетна обиколка с двуетажен автобус по ключови места, улици, булеварди на столицата, преди да пристигнат на площад "Александър Невски", където хиляди се бяха събрали да отпразнуват медалите.

Един много емоционален момент обаче ще влезе в паметта на множеството зрители - от площада, както и пред телевизорите. И това е бягащият човек до движещия се автобус с националния отбор.

Мъж, държащ шалче с цветовете на знамето ни, пробяга отсечката по бул "Княз Александър I" от новото Народно събрание чак до градинката на Софийския университет "Свети Климент Охридски". Това, като разстояние, се явява почти 1 км.

Най-лоялният фен, като тичащия Форест Гъмп от едноименния легендарен филм, пробяга трасето на радостта в знак на подкрепа за момчетата от националния ни отбор по волейбол, които успяха да обединят българите и истински да ги зарадват.

Днес тържествената програма за националите ни продължава. В 11:00 ч. волейболните национали ще бъдат приети първо от президента Румен Радев. А в 12:00 ч. те ще бъдат почетни гости в Народното събрание.

