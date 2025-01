Легендарната група „Бийтълс“ получи първата си номинация за наградите BRIT от над 40 години насам, пише БГНЕС.

Тя е включена в краткия списък за наградата „2025 песен на годината с Mastercard“ за „Now and Then“. Песента е написана от покойния Джон Ленън в края на 70-те години на миналия век и довършена от членовете на групата Пол Маккартни и Ринго Стар.

Преди това „Бийтълс“ печели наградата за изключителен принос към музиката през 1983 г. и наградите за британска група и британски албум на годината за „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“.

Но „Now and Then“ се сблъсква с конкуренцията за наградата на редица други песни, сред които „Guess featuring Billie Eilish“ на Charli XCX, „feelslikeimfallinginlove“ на „Колдплей“, „Training Season“ на Дуа Липа, „Angel of My Dreams“ на Джейд и „You're Christmas To Me“ на Сам Райдър.

Charli XCX е начело с пет номинации. Освен за песен на годината, тя е номинирана и за изпълнител на годината, поп, промотиран от Capital, денс акт, промотиран от KISS, и албум на годината за „Brat“.

Дуа Липа, The Last Dinner Party и Ezra Collective получиха по четири номинации, включително за албум на годината.

Списъкът с претендентите за най-големия приз на събитието се допълва от The Cure, чийто албум „Songs of a Lost World“ им донесе трета номинация за годината. Наградите за група на годината и за алтернативен/рок, промотиран от Absolute Radio им осигуряват най-успешната година в историята на церемонията.

Към Charli XCX в категорията „изпълнител на годината“ се присъединяват Beabadoobee, Central Cee, Дуа Липа, Fred again, Джейми XX, Майкл Киванука, Nia Archives, Рейчъл Чинурири и Сам Фендер.

В международните категории Бенсън Буун, Бионсе, Били Айлиш, Чапъл Роан, Сабрина Карпентър и Тейлър Суифт получиха по две номинации – за международен изпълнител и международна песен на годината.

В петте жанрови категории – поп, денс, алтернативен/рок, хип-хоп и R&B – се гласува от феновете. Хората могат да гласуват по веднъж във всяка категория на всеки 24 часа между 31 януари и 14 февруари.

Тазгодишните награди BRIT ще се проведат на 1 март в O2 Arena в Лондон, а водещ отново ще бъде Джак Уайтхол.

