Астрономите съобщиха, че нов небесен обект – астероидът 2025 TF неочаквано е преминал изключително близо до Земята. Това е второто най-близко преминаване на астероид, регистриран досега, пише USA Today.

Той прелетя над Антарктида на 1 октомври на около 428 км над повърхността на Земята, според Европейската космическа агенция.

„Това е височина, подобна на орбитата на Международната космическа станция, и едно от най-близките преминавания, регистрирани досега“, обясняват астрономите.

Преминаването се случва почти пет години, след като друг астероид - 2020 VT4, прелетя над част от океана близо до Френска Полинезия, на около 370 км от Земята, което е рекордно разстояние.

Астероидът 2025 TF е с ширина от 3 до 10 фута. Обекти с такива размери не представляват заплаха за планетата, но „могат да предизвикат огнени кълба, ако се сблъскат с атмосферата на Земята, и да доведат до откриването на малки метеорити на земята“.

За разлика от него, астероидът „убиец на градове“ 2024 YR, който има малка вероятност да се сблъска с Луната, има приблизителен диаметър до 90 метра, или около размера на 30-етажна сграда.

2025 TF беше забелязан за първи път от Catalina Sky Survey няколко часа след като прелетя покрай Земята. След това беше наблюдаван от европейски астрономи, използващи телескопа Las Cumbres Observatory в Siding Spring, Австралия.

Catalina Sky Survey е проект, финансиран от НАСА, базиран в Лабораторията за лунни и планетарни изследвания на Университета на Аризона.

Между 23 и 28 септември 10 астероида са преминали в близост до Земята на разстояние, по-малко от разстоянието до Луната, според данни на НАСА.

Космическите агенции проследяват хиляди обекти в близост до Земята, но те се считат за потенциално опасни астероиди само ако са с диаметър по-голям от 500 фута и се приближават на разстояние по-малко от 4,65 милиона мили от Земята.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK