Поп звездата Ариана Гранде е известна с навика да увековечава песните си с мастило по тялото. Татуировките ѝ вече надхвърлят 20, но последната, посветена на песента „7 Rings”(„Седем пръстена”) – претърпя пълен провал заради правописна грешка.

Ariana Grande wanted to celebrate her new single 7 Rings with tattoo in Japanese. She just combined kanji 'seven' 七 and 'ring' 輪. But the word 七輪 doesn't mean '7 rings'. It means 'grill'...

Oopsie-doopsie... pic.twitter.com/EP7XJ7wkie