Археолозите на Перперикон пред важно откритие

В края на третия месец от мащабните проучвания в сезон 2025 на Перперикон археолозите са изправени пред важно откритие. След като в предишните седмици завърши изследването на по-късните пластове на Южния квартал на града от XIII-XIV в., сега те навлязоха в ранните слоеве от III-VI в. А те са свързани с най-представителните сгради от епохата в този сектор – храмове на езически богове от предхристиянския период и Голямата базилика, построена в края на V в. след окончателната победа на християнството.

Именно от втория период – епохата на победилото християнство, вероятно са прецизно оформените с издялани каменни плочи саркофази, които се появиха при разкопките на почти 2 м дълбочина. До този момент са открити повече от десет такива гробни съоръжения. Археолозите внимателно ги зачистват и документират графично и слез заснемане с дрон преди да започнат да ги отварят. Разкриването на първата гробница се очаква да започне в петък или събота. Очаквайте новини за това важно събитие на Перперикон.

