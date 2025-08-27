dalivali.bg
София
сега Слънчево 24°
13 Слънчево 26°
14 Разкъсана облачност 28°
15 Разкъсана облачност 28°
16 Разкъсана облачност 29°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

Археолозите на Перперикон пред важно откритие

Открити са десетки гробници с форма на каменни саркофази от V-VI век.

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:41 ч. 27.08.2025 г.

В края на третия месец от мащабните проучвания в сезон 2025 на Перперикон археолозите са изправени пред важно откритие. След като в предишните седмици завърши изследването на по-късните пластове на Южния квартал на града от XIII-XIV в., сега те навлязоха в ранните слоеве от III-VI в. А те са свързани с най-представителните сгради от епохата в този сектор – храмове на езически богове от предхристиянския период и Голямата базилика, построена в края на V в. след окончателната победа на християнството.

„Град в града“ на Перперикон: Какво е значението на новата находка?

Именно от втория период – епохата на победилото християнство, вероятно са прецизно оформените с издялани каменни плочи саркофази, които се появиха при разкопките на почти 2 м дълбочина. До този момент са открити повече от десет такива гробни съоръжения. Археолозите внимателно ги зачистват и документират графично и слез заснемане с дрон преди да започнат да ги отварят. Разкриването на първата гробница се очаква да започне в петък или събота. Очаквайте новини за това важно събитие на Перперикон.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана
20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)
„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана

„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана
Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура

Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура
Две деца - на 4 и 6 г., са избягали от детска градина в Сапарева баня

Две деца - на 4 и 6 г., са избягали от детска градина в Сапарева баня
Тази сутрин
Снимка: 10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви промени предлагат в Гърция?
10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви промени предлагат в Гърция?
Снимка: Проблемът с животните у нас: "Всички сме изправени до стената и чакаме времето за разстрел"
Проблемът с животните у нас: "Всички сме изправени до стената и чакаме времето за разстрел"
Снимка: 3-стаен апартамент в София - около 300 хил. евро, какво ще се случи с цените в еврозоната?
3-стаен апартамент в София - около 300 хил. евро, какво ще се случи с цените в еврозоната?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест