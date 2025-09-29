Мюнхенският Октоберфест, най-големият бирен фестивал в света, е посрещнал приблизително 3,5 млн. посетители досега тази година, съобщиха организаторите му.
Фестивалът на баварската култура, бира, храна и атракции започна на 20 септември.
Събота е бил най-натовареният ден, като посещаемостта е достигнала пик от 300 000 души – сравнимо с населението на Аугсбург.
Празникът, който завършва на 5 октомври, продължава да привлича туристи, най-много са те от Съединените щати, Австрия, Италия и Франция.
Октоберфест възниква през 1810 г. в чест на сватбата на баварския престолонаследник принц Лудвиг и принцеса Тереза.
