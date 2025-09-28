Диалогът между киното и литературата: Най-доброто доказателство за него е фестивалът "Синелибри". Този път под мотото "Пяната на дните".

Вече 11-та година есента идва при нас с тези филми, които са адаптирани от романи, стихове или пиеси.

"Всяка година е различна. Зависи от гостите и от филмите, които са направени през годината. Ние се стараем да донесем в България възможно най-доброто от световното кино, свързано с литературата по някакъв начин. Включително ще видим доста биографични филми за писатели. Освен адаптации ще видим в главните роли също писатели, сценаристи, режисьори. Подборът е много широк. Ветрилото е разгърнато в 70 филма. Над 300 прожекции в София", коментира организаторът на фестивала Жаклин Вагенщайн.

23 дена ще гледаме най-доброто от световното кино. Сред звездите, които фестивалът доведе е Силви Вартан. Тя идва с два филма - "Мама и чудото на живота", който е по истинска история и "От любов" - документалния филм за певицата с български корени на Георги Тошев.

Тони Сервило е може би най-голямата кино звезда, която ще присъства на фестивала "Синелибри" у нас. Той ще представи три филма - "Чужденецът" е първият. "Помилване" е вторият филм на Сорентино, който ще се бори за Оскар. "Великата красота" и може би най-емблематичните филми на Тони Сервило - "Божественият".

Фестивалът ще започне на 10 декември, а ще завърши на 3-ти ноември.

