В четвъртък вечер дъждът в София за малко спря. Сякаш по поръчка това се случи, за да могат хиляди фенове да се стекат в Борисовата градина за един концерт на открито. За да видят една легенда на живо – Кори Тейлър, фронтменът на култовите Slipknot, вокалистът с друго амплоа в Stone Sour.

Безкомпромисен, нефилтриран и без аналог – така организаторите от Fest Team обявиха самостоятелния концерт на Кори Тейлър на „Арена София“ (Столичен Колодрум) на 30 май.

И точно такъв е той – дълбок, докосващ глас без аналог. Нефилтрирано сценично присъствие и безкомпромисни китари.

Кори Тейлър и компания се качиха на сцената в 21:30 ч., след като преди това чухме двете подгряващи банди от Турция и Дания - Black Tooth и Siamese.

Сред първите парчета, които изсвириха, бяха The Box, Post Traumatic Blues, Black Eyes Blue, We Are the Rest.

Прозвучаха и песни от творчеството на Stone Sour и Slipknot, сред които Made of Scars (Stone Sour), Song #3 (Stone Sour), Before I Forget (Slipknot) с ударно звучене и мощни китари.

25 снимки Снимка: Орлин Николов, RockTheNight.eu

Нямаше как да не чуем и акустичната версия на Snuff на Slipknot от 2009 г. Публиката извади телефоните, започна да пее заедно с Кори Тейлър, за когото тази песен е много лична.

„Без да назовавам имена, става дума за човек, който ми помогна много и си мислех, че чувства същото като мен, а после наистина ме разочарова. В същото време беше добре, че го направи, защото това беше последният тласък към това да разбера себе си. Текстът на песента е доста разбираем“, казва Кори Тейлър за тази песен.

В близо двучасовия концерт чухме още Beyond, Talk Sick, Home, Midnight, както и From Can to Can`t – песен, за която Кори обясни от сцената, че свирят за първи път на живо извън Америка.

Неочакван и много емоционален момент беше, когато Кори Тейлър изрази уважението си към публиката, появявайки се с българския трибагреник на сцената, а феновете го аплодираха.

Снимка: Орлин Николов, RockTheNight.eu

А преди да слезе за малко от сцената, за да се върна за биса, прозвуча и любимата Through Glass на Stone Sour – песен от втория албум на бандата, която седем седмици остава на първо място в класацията Billboard Hot Mainstream Rock Tracks в САЩ. Към днешна дата това е и най-популярната песен на Stone Sour.

Тя изразява възмущението на Кори Тейлър от „безсмислената, пластмасова музика“ без съдържание.

След края на сетлиста, Кори и компания се върнаха на сцената, за да прозвучат и последните три песни – The Killing Moon, 30/30-150 (Stone Sour) и Duality (Slipknot).

И всичко това се случи на фона на неспиращите светкавици в небето, които бяха в унисон със светлините на сцената. Но дъждът за малко спря…

Снимки: Орлин Николов, rockthenight.eu