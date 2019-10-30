Православната църква прославя свети крал Стефан Милутин.
Тази сутрин в катедралния храм „Св. Неделя“ в столицата Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, оглави Архиерейска света Литургия.
Богослужението беше в присъствието и с благословението на Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.
Мощите на св. крал Стефан Милутин се покоят в специален саркофаг в катедралния храм „Света великомъченица Неделя“ и всеки ден множество православни християни им се покланят.