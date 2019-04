Катедралата "Нотр Дам" е в пламъци. Кулата с форма на стрела рухна, покривът също. Десетки пожарни екипи се борят с огнената стихия.

Целият квартал около катедралата е евакуиран.

Част от нас изгоря тази вечер, написа президентът Еманюел Макрон в „Туитър”. Тази вече всички французи плачат, написа кметът на града Ан Идалго.

Вижте момента на рухването на кулата стрела:

New footage of fire engulfing Notre Dame cathedral in Paris #NotreDame #paris #breakingnews pic.twitter.com/J4zrATNasY