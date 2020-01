Три италиански скиорки се качиха на подиума след старта от Световната купа в Банско днес (25 януари). Победителка във второто спускане стана Елена Куртони с време 1:29.31 минути.

Втора, на 10 стотни от нея, се нареди Марта Басино, а трета е Федерика Бриньоне с време 1:29.45 минути.

За първи път от началото на 2018 г. три италианки се качват на почетната стълбичка след старт от Световната купа. Тогава София Годжа, Бриньоне и Надя Фанкини триумфираха след старта в спускането в Бад Клайнкирхайм.

Куртони има още един повод за радост. В Банско 28-годишната скиорка записа първа победа в Световната купа. До момента тя имаше 3 подиума в кариерата си - трето място в Сейнт Мориц (2016) и Вал д'Изер (2017) и второ в Кранс Монтана (2017), но не беше печелила състезание.

Четвърта в класирането остана американската суперзвезда Микаела Шифрин, която спечели първата позиция вчера (24 януари). Тя беше по-бавна с 35 стотни от победителката.

Друга от фаворитките - Петра Влъхова от Чехия, остана на 11-та на 1,25 секунди зад Куртони. Въпреки силния старт, тя не успя да се класира в топ 10.

Утре (26 януари) предстои да се проведе супергигантският слалом в Банско, който да сложи край на състезателния уикенд у нас.

След второто спускане Шифрин остава лидер в генералното класиране за Големия кристален глобус с вече 1125 точки. Втора е Бриньоне с 855, а на трета позиция е Петра Влъхова от Словакия със 790 точки. В класирането за малката Световна купа в спускането води швейцарката Корин Сутер с 272 точки, пред Шифрин с 256 и чехкинята Естер Ледецка със 193. Днешната победителка Куртони излезе четвърта със 185 точки.

