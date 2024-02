Как се става Top Employer за шеста поредна година във време, в което предизвикателствата на пазара на труда се увеличават с всеки изминал ден? Как се оправдават десетките очаквания и потребности на кандидатите, които търсят онзи работодател, който знае от какво се нуждаят? И как да бъдем толкова на „ти“ с езика на новото време, че да бъдем примера, от който всички се учат?

Слушане с разбиране

В свят, в който кариерното развитие е сред основните ни приоритети, работодателите трябва да бъдат по-подготвени от всякога, за да превърнат амбициите на своите служители в реални успехи. Вечният въпрос – как? Като най-големият частен работодател в България, с екип от близо 7 500 души, Kaufland България знае отговора, и то отлично. Доброто познаване на служителите, вслушването в техните нужди и очаквания е в основата на изграждането на правилната стратегия. Компанията е припознала като свой ангажимент благосъстоянието не само на всеки колега, но и на неговото семейство. Затова стратегията на Kaufland започва с всеобхватната грижа за всеки член на екипа в личен и професионален план, преминава през подсигуряването на кариерното му развитие, и стига до ключови аспекти като гарантиране на цялостна удовлетвореност от работата, поддържане и подкрепа на физическото и психическото здраве.

Възнаградени усилия

За шести пореден път компанията показа, че не думите дават резултат, а действията. В тазгодишната си сертификация като Top Employer най-голямата търговска верига у нас постига впечатляващ общ резултат от 94%. Водещият ритейлър е само на 6% от максималния резултат.

В рамките на глобалната сертификация на Top Employers Institute Kaufland се отличава с резултати, които значително надвишават средните за 2024 г. При десет от показателите Kaufland България отчита стойности с повече от 10% над средната норма, като сред тях са „Вслушване в служителите“, „Въвеждане на служители“, „Привличане на таланти”, „Удовлетвореност на служителите“, „Дигитален HR“ и други.

Условия, които никой не отказва

Kaufland дава безброй възможности за реализация и професионален растеж. Като най-голям частен работодател в страната, компанията е привлекателна както за младите, за студенти и хора, които правят първите си стъпки в кариерата, така и за опитни професионалисти и мениджъри на високи ръководни позиции. Къде е разковничето? Работната среда в Kaufland България е вдъхновена от международните стандарти и добрите практики, които ритейл гигантът прилага на глобално ниво. Затова от компанията твърдят, че България е страна, където животът и кариерата ни могат да бъдат също толкова обещаващи, колкото и „навън“.

Мисията на лидера

Като лидер на българския пазар, Kaufland подкрепя редица социално значими каузи. Една от тях е задържането на талантливите кадри в страната, информирането на сънародниците ни в чужбина за добрите възможности за реализация в България и мотивирането им за връщане в страната. Именно с тази мисия всяка година компанията се включва в най-харесваните и посещавани кариерни събития както в страната, така и извън пределите ѝ, благодарение на дългосрочното си партньорство с Bulgaria Wants You. Като ключов партньор на организацията, ритейлърът отново ще се включи във всички нейни предстоящи събития. На тях българите в чужбина и страната ще могат да чуят вдъхновяващи лични истории и да научат повече за работодателските политики на Kaufland. Те ще могат да се срещнат с екипа на Kaufland България на кариерния им щанд по време на събитията на Bulgaria Wants You в Берлин, София, Лондон и Милано. Повече информация за тях може да бъде намерена тук: kariera.kaufland.bg.