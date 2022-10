Снимка: Bulgaria Wants You

Bulgaria wants you и Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) организират своето първо съвместносъбитие. То ще се състои на 20 октомври в Благоевград и носи името – „Виж бъдещето си: Запознай се с Индустрията на знанието“.

Идеята на организаторите е да покажат кои са добрите възможности за кариерно развитие на локално ниво в едни от най-големите български и международни компании. В програмата ще вземат участие представители на IT сектора и сферата на изнесените услуги - членове на Асоциацията, сред които Pontica Solutions, A Data Pro, , DXC, Palfinger и др. Отделно ще се проведе, т.нар. speed dating (бързи срещи) между HR-те и посетителите, на които взаимно ще могат да обменят информация и контакти. Част от присъстващите ще имат шанс за лична среща с мениджъри на отдели или собственици на компаниите-изложители като специална награда.

„Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация в сайта на платформата Bulgariа wants you. На него са добре дошли хора с различна професионална насоченост и опит, защото предлаганите свободни работни позиции няма да бъдат изключително и само от IT сферата.” - споделя Моника Иванчовска от Bulgaria wants you.

“В обособената зона за „бързи срещи“ всеки ще има шанс да се представи и да разбере повече за индустрията на знанието от HR–те на компаниите. Това е идеален момент да представите и своята автобиография“ – допълва изпълнителният директор на Асоциацията Наталия Георгиева.

Водещи ще бъдат телевизионният продуцент Андрей Арнаудов, а екранната му половинка Иван Христов ще бъде заменен от Яна Грудева.

Събитието е подкрепено от община Благоевград, Югозападния и Американския университети.

Безплатна регистрация тук: https://bulgariawantsyou.com/events