Снимка: Bulgaria Wants You

Българската телеграфна агенция (БТА) подписа договор за партньорство със сдружение ДНК, което ще има три направления. Първото от тях е свързано с насърчаване на раждаемостта в България с редица кампании, активности и популяризиране на положителни истории от страната. ДНК и БТА ще си сътрудничат активно чрез своите инициативи "Бебе навреме" и "Направи го сега" .

Те имат за цел да насърчат младите хора в България да планират навреме кога да станат родители. Кирил Вълчев посочи, че трябва да се акцентира и върху медицинските проблеми от забавянето на момента да имаш дете. "Популяризираме и това, че млади хора могат да бъдат успешни в кариерата си, независимо от това, че имат бебе навреме" - добави още генералният директор на БТА.

Снимка: Bulgaria Wants You

Второто направление, по което ще си партнират БТА И ДНК е с кариерната платформа Bulgaria wants you, с която ще работят активно за задържане на младите хора в страната. Това ще се случва чрез кариерните форумите на Иван Христов и Андрей Арнаудов, както и чрез нови общи кампании и приоритетно отразяване на добрите примери и практики в страната и чужбина. Заедно с рубриката "БГ свят" и платформата Bulgaria wants you те ще работят за Брандът България.

Документът бе ратифициран от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и от съоснователя на „Bulgaria wants you” Андрей Арнаудов.

Снимка: Bulgaria Wants You

Положителен ефект от партньорството с БТА очаква и Андрей Арнаудов. Той посочи, че от една страна ще се радва на положителни новини, свързани с осъзнатото родителство, а от друга – с нагласата на младите хора в страната за възможност да се развиват в България. Той припомни, че информационната кампания за насърчаване на раждаемостта „Направи го сега“ на сдружение "ДНК" се провежда вече седем години.

Снимка: Bulgaria Wants You

Бяха представени и кариерният форум на Bulgaria wants you & Economic.bg - "Кариера и живот - защо в България?", както и на Националната дискусия - "Демографията няма цена". Те ще се състоят на 11 и 12 юни в София Тех Парк и са под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.