Зрелостниците трябва сами да внесат здравните си осигуровки, вижте докога

Важна информация за зрелостниците, които все още не са започнали работа и тези, записани като редовни студенти през есента - до 25 август те трябва да внесат здравните си осигуровки. Сумата е 43 лева за юли и се декларира с образец №7 в националната агенция за приходите.

Без плащане се трупат лихви и може да се загубят здравно-осигурителните права.

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски.

Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване.

Декларацията може да се намери на интернет страницата на приходната агенция. Тя трябва да се попълни и да се подаде в офис на НАП, пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция, достъпна с Персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП.

При повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, добавят от НАП.

