dalivali.bg
София
сега Слънчево
20 Слънчево
21 Слънчево
22 Слънчево
23 Слънчево
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Зов за помощ: Майка на син с увреждания се нуждае от спешни операции

Вече сме ви разказвали историята на Бисерка, Росен и Росица. След усложнения от дископатия Бисерка е обездвижена от кръста надолу

Александра Ничева

Публикувано в  19:09 ч. 28.10.2025 г.

48-годишна майка на син с увреждания има нужда от спешни операции, за да може да се грижи за него. Синът ѝ Росен е с детска церебрална парализа и отглеждането му изисква специални грижи.

Вече сме ви разказвали историята на Бисерка, Росен и Росица. След усложнения от дископатия Бисерка е обездвижена от кръста надолу. Преди няколко месеца е оперирана успешно, но сега има нужда от още две интервенции, за да се върне към нормалния начин на живот. 

"Ходя с проходилката, държа я във въздуха и правя по няколко стъпки и се опитвам сама да ходя. Майка ми ми помага, тя ми подава ръка и се разхождам вкъщи така", споделя Бисерка. 

След репортаж по bTV: Само за няколко часа е събрана сумата за лечението на майка на дете с увреждане

Дните на Бисерка и сина ѝ Росен минават на това легло. С купища лекарства на масата. За тях се грижи Росица - майката на Бисерка. Тя е с 27 операции и онкоболна. 

"Първо като се събудят - на майката кафенце, на детенцето закуска, да им сготвиш, изпереш, документи, лекари, всичко. Много ми коства, но боря се по някакъв начин", разказва Росица.

"Ние сме двамата като малки бебета. Неподвижни, на едно място. Така ни тече животът. Сила ми дава това слънчице до мен, което не може да се храни сам, не разбира, не може да ходи", споделя Бисерка.

Майка на син с увреждане се нуждае от средства, за да проходи

Близо 30 хиляди евро са нужни за операциии и изследвания на Бисерка. 

"Моят апел да ми помогнат, за да си стъпя на крака и да си отгледам детето. Да дам спокойствие на майка ми", призова Бисерка.

"Знам, че в този труден живот всеки се бори за оцеляване, но да са живи и здрави хората. Който може, да отдели и да й помогне. И аз, и моят внук да почувства майка до себе си", казва Росица.

Банка:

Allianz Bank

IBAN

BG36BUIN95611000739743

BIC

BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Бисерка Николова

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)

ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)
Земетресението в Турция: Хора скачат от балкони, има срутени сгради (ОБНОВЕНА)

Земетресението в Турция: Хора скачат от балкони, има срутени сгради (ОБНОВЕНА)
„Идва странен рев от морето. Всички птици изчезнаха“: Ураганът „Мелиса“ – най-силната буря в света за 2025 г. (ВИДЕО)

„Идва странен рев от морето. Всички птици изчезнаха“: Ураганът „Мелиса“ – най-силната буря в света за 2025 г. (ВИДЕО)
Със средна скорост като на победителя във Формула 1: Шофьор е засечен с 248 км/ч по АМ "Тракия"

Със средна скорост като на победителя във Формула 1: Шофьор е засечен с 248 км/ч по АМ "Тракия"
Намериха мъртва 37-годишна лекарка в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна

Намериха мъртва 37-годишна лекарка в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна
Тази сутрин
Снимка: Петър Чолаков: Звездата се роди още 2013 г. но тогава казаха, че е зла. 10 г. по-късно тя е Superstar
Петър Чолаков: Звездата се роди още 2013 г. но тогава казаха, че е зла. 10 г. по-късно тя е Superstar
Снимка: В сезона на есенните вируси: Как да се предпазим?
В сезона на есенните вируси: Как да се предпазим?
Снимка: Когато децата избират само черно – нещо не е наред: Арттерапията лекува душата
Когато децата избират само черно – нещо не е наред: Арттерапията лекува душата
Лице в лице
Снимка: След разцеплението на ДПС
След разцеплението на ДПС
Снимка: Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Снимка: Васил Пандов и Мехмед Дикме - гости в "Лице в лице"
Васил Пандов и Мехмед Дикме - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож