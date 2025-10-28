Зов за помощ: Майка на син с увреждания се нуждае от спешни операции

48-годишна майка на син с увреждания има нужда от спешни операции, за да може да се грижи за него. Синът ѝ Росен е с детска церебрална парализа и отглеждането му изисква специални грижи.

Вече сме ви разказвали историята на Бисерка, Росен и Росица. След усложнения от дископатия Бисерка е обездвижена от кръста надолу. Преди няколко месеца е оперирана успешно, но сега има нужда от още две интервенции, за да се върне към нормалния начин на живот.

"Ходя с проходилката, държа я във въздуха и правя по няколко стъпки и се опитвам сама да ходя. Майка ми ми помага, тя ми подава ръка и се разхождам вкъщи така", споделя Бисерка.

Дните на Бисерка и сина ѝ Росен минават на това легло. С купища лекарства на масата. За тях се грижи Росица - майката на Бисерка. Тя е с 27 операции и онкоболна.

"Първо като се събудят - на майката кафенце, на детенцето закуска, да им сготвиш, изпереш, документи, лекари, всичко. Много ми коства, но боря се по някакъв начин", разказва Росица.

"Ние сме двамата като малки бебета. Неподвижни, на едно място. Така ни тече животът. Сила ми дава това слънчице до мен, което не може да се храни сам, не разбира, не може да ходи", споделя Бисерка.

Близо 30 хиляди евро са нужни за операциии и изследвания на Бисерка.

"Моят апел да ми помогнат, за да си стъпя на крака и да си отгледам детето. Да дам спокойствие на майка ми", призова Бисерка.

"Знам, че в този труден живот всеки се бори за оцеляване, но да са живи и здрави хората. Който може, да отдели и да й помогне. И аз, и моят внук да почувства майка до себе си", казва Росица.

Банка:

Allianz Bank

IBAN

BG36BUIN95611000739743

BIC

BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Бисерка Николова

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase