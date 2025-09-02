Жителите на Локорско и Кремиковци излязоха на протест срещу изграждането на кариера, съобщава БГНЕС. Демонстрацията тръгна от площада в село Локорско с автошествие по бул. „Ботевградско шосе“ и продължи до затворения мост на булеварда до улица „8-ма“.

Участниците в него се обявиха против открития добив, замърсяването, унищожаването на уникални природни дадености и призоваха за здрав и спокоен живот.

Снимка: БГНЕС

Те носеха транспаранти с надписи: „Не на кариерата, да на чистия въздух за нас и децата ни", „Копайте си вкъщи“, „Не на открития добив, не на замърсяването“, „Не убивайте бъдещето на Локорско“, „Да спасим природата, тя е на децата ни, спрете кариерата“, „Не тровете скъпите ни деца“, „Искаме чист въздух и спокоен квартал“ и други.

Снимка: БГНЕС

Жителите на Локорско бяха подкрепени от кмета на район „Кремиковци“ Лилия Донкова. „Това е инвестиционно намерение, което е изпълнено с лъжи. Там се твърди, че има изградени пътища, които ще използват и няма да изграждат нови, което не е вярно“, каза тя. Кметицата е категорична, че няма причина да се възстановява кариерата, след като вече е било взето решение. „Би било редно всички институции да работят в интерес на хората, за да могат те да живеят по-спокойно, нормално и в един по-чист район“, добави Лилия Донкова.

Снимка: БГНЕС

Протестиращите блокираха движението по булевард „Ботевградско шосе“, те скандираха „Не на кариерата“ и „Искаме си въздуха и дърветата“, след което изявиха готовност за следващ протест.

