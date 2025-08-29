86-годишна жена е починала, а двама полицейски служители от Районното управление в Карнобат са леко обгазени при инцидент в социален дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен.

Малко след 22 ч. в четвъртък, 28 август, на тел. 112 е получен сигнал за пожар в ел. табло в дома за хора с деменция в селото. Повечето от тях са трудно подвижни.

Дошлият на място е полицейски автопатрул констатирал, че пожар няма, само силно задимяване. Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома.

Хората са изведени от мястото, но двамата полицаи са леко обгазени от задимяването. Причината е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси.

Възрастните хора са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители са прегледани и освободени за домашно лечение.

В линейката на път за болницата е починала 86-годишната жена, която е от Бургас. Предполага се, че причината е инфаркт.

Двамата полицейски служители ще бъдат отличени от директора на ОДМВР-Бургас.

