Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, пише БТА.
Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.
Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.
Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.
