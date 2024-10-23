Жена от Добринище даде 20 хил. лева за обещан колет

Жена от Добринище е била измамена, като е дала 20 хил. лева за обещан колет, съобщават от полицията в Благоевград.

Вчера 46-годишна жителка на гр. Добринище е подала сигнал в РУ-Банско, че в периода от 5 октомври до 22 октомври е въведена в заблуждение от лице, което е осъществило комуникация с нея чрез интернет приложения.

Било ѝ съобщено, че ще получи колет и парична сума, за която трябва да преведе парична сума за освобождаване от митническо облагане.

Потърпевшата е превела няколко пъти парични суми, с което ѝ е нанесена щета на приблизителна обща стойност около 20 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.