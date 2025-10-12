Железничар е загинал днес по време на работа на гара Мездра, съобщиха от Областна дирекция на МВР във Враца.

Инцидентът е станал рано тази сутрин, между 5 и 6 ч., по време на маневра на частна товарна композиция с цистерни. Движила се е в посока София.

Машинистът не е видял преминаващия служител на БДЖ и композицията му е минала през крака.

Снимка: Цветелин Цветанов

На място е дошъл екип на Спешна помощ, но мъжът е починал на път за болницата.

Прегазеният служител на БДЖ е на 50 г., бил е ревизор вагони. По случая е образувано досъдебно производство.

