Земетресение в района на Пловдив

Земетресение с магнитуд 3,1 по Рихтер е регистрирано в района на град Пловдив.
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е регистриран в 16:39 часа и е с епицентър на 25 км от град Асеновград, на 100 км от град Стара Загора и на 130 км от град София.
Няма данни за материални щети.
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