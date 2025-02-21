Земетресение в района на Пловдив

Земетресение с магнитуд 3,1 по Рихтер е регистрирано в района на град Пловдив.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е регистриран в 16:39 часа и е с епицентър на 25 км от град Асеновград, на 100 км от град Стара Загора и на 130 км от град София.

Няма данни за материални щети.