Земетресение с магнитуд 3,4 по скалата е регистрирано тази сутрин в района на град Батак, област Пазарджик, съобщи Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН.
Трусът е станал в 4,59 часа и е с епицентър на 10 км от град Перущица, на 50 км от Пловдив и на 110 км от град София.
Земетресението е слабо усетено в района на град Велинград.
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