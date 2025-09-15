Земетресение е регистрирано в Южна България преди в 9:01 часа. Силата му е била 3,4 по скалата на Рихтер, а дълбочината - на 17 километра, пише Фокус.

Епицентърът на труса е бил близо до Сливен и по-конкретно на 7,9 километра източно от Сунгурларе и на 290 километра от столицата София.

Няма данни нито за пострадали хора, нито за сериозни материални щети, показва справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

