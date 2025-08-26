Областният управител на София Стефан Арсов подписа заповед за безвъзмездно прехвърляне на два държавни имота в район „Изгрев“ на Столична община. Това решение се явява първа стъпка към изграждането на нова детска градина за 15 групи в квартал „Изгрев“.

Целта е да се отговори на острия недостиг на места в детските заведения в района.

На територията на прехвърлените имоти ще бъде реализиран и първият етап от проекта „Зелен ринг София“ - модерен линеен парк и велоалея, които ще свържат гара „Пионер“ с ВТУ „Тодор Каблешков“.

„София заслужава повече зелени пространства и повече места, където децата да могат спокойно да играят, да учат и да се развиват. С този акт държавата за пореден път показва, че е активен партньор в устойчивото развитие на града. Това е инвестиция в по-чист въздух, по-здравословна градска среда и повече възможности за игра, спорт и отдих. Радвам се, че благодарение на областна администрация на София, този проект вече се превръща в реалност - в полза на всички софиянци и най-вече на техните деца”, коментира областният управител.

Съгласно условията на заповедта, Столична община има срок от пет години за реализация на проектите върху предоставените имоти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK