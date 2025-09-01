Заспал с незагасена цигара: Мъж почина след пожар в къщата си

37-годишен мъж от поповското село Дриново е починал в болница в Русе след изгаряния, получени при пожар. Това съобщи БТА, като се позова на Окръжната прокуратура в Търговище.

Сигнал за пожара е подаден в Районното управление в Попово около 23:50 ч. на 29 август, съобщават от Областната дирекция на вътрешните работи.

Вследствие на инцидента са унищожени около 70 кв. м покривна конструкция и 50 кв. м застроена площ. Живущият в къщата 37-годишен мъж е транспортиран за лечение в болница с изгаряния и опасност за живота.

Той е настанен в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Медика“ – Русе.

По думите на кмета на с. Дриново мъжът е живеел сам. По думите на Теменужка Берберска той е страдал от психично заболяване и е злоупотребявал с алкохол.

Пожарът е бил забелязан от съседи, а вероятната причина за възникването му е, че мъжът е заспал с незагасена цигара в стаята.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Търговище. Назначени са пожаро-техническа и съдебно-медицинска експертизи за установяване на причините и обстоятелствата около инцидента.