Защо жегата не се отразява добре на хората с наднормено тегло?

Лекари предупреждават, че горещото време подпомага затлъстяването.
Причината е, че заради жегите хората се обездвижват и това допълнително влошава състоянието на тези с наднормено тегло.
За да поддържат спортна фигура, двамата приятели Петко и Васил, независимо, че вече са на възраст и независимо, че е жега, гледат всеки ден да са в парка.
Проблемът е, че в жегите хората предпочитат да стоят на закрито и общо взето спират да се движат. А това кара хората с надномрено тегло, да трупат още килограми, предупреждават лекари.
„Горещите температури по-скоро пречат на активностите или не помагат на хората, които живеят с наднормено тегло и затлъстяване, освен това те са и неприятели на хората, които имат сърдечно-съдови заболявания, но, разбира се, ние винаги апелираме към малко повече движение в по-ранните часове на деня, в по-късните часове на деня“, обяснява д-р Райна Стоянова, ендокринолог.
Сутрин Васко и Петко са винаги в парка. И никога не са били дебели.
„Иначе съм като момченце, въпреки седемдесетте ми и пет почти години“, казва Васил.
„Значи ходене, тичане, колоездене“, посочва Петко.
Естествено, че когато е много горещо, е препоръчително да си стоите вкъщи. Но ако сте с наднормено тегло, съветът на лекарите е да намерите начин за физически упражнения вкъщи, за да не се обездвижвате допълнително заради жегите.
