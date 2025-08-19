dalivali.bg
София
сега Облачно 22°
19 Разкъсана облачност 22°
20 Незначителна облачност 20°
21 Разкъсана облачност 18°
22 Незначителна облачност 18°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Защо жегата не се отразява добре на хората с наднормено тегло?

Ако сте с наднормено тегло, съветът на лекарите е да намерите начин за физически упражнения

Радослав Чолаков Радослав Чолаков

Публикувано в  17:48 ч. 19.08.2025 г.

Лекари предупреждават, че горещото време подпомага затлъстяването.

Причината е, че заради жегите хората се обездвижват и това допълнително влошава състоянието на тези с наднормено тегло.

За да поддържат спортна фигура, двамата приятели Петко и Васил, независимо, че вече са на възраст и независимо, че е жега, гледат всеки ден да са в парка.

Проблемът е, че в жегите хората предпочитат да стоят на закрито и общо взето спират да се движат. А това кара хората с надномрено тегло, да трупат още килограми, предупреждават лекари. 

Тревожна статистика: Приблизително 1,5 млн. българи са със затлъстяване

„Горещите температури по-скоро пречат на активностите или не помагат на хората, които живеят с наднормено тегло и затлъстяване, освен това те са и неприятели на хората, които имат сърдечно-съдови заболявания, но, разбира се, ние винаги апелираме към малко повече движение в по-ранните часове на деня, в по-късните часове на деня“, обяснява д-р Райна Стоянова, ендокринолог.

Сутрин Васко и Петко са винаги в парка. И никога не са били дебели.

„Иначе съм като момченце, въпреки седемдесетте ми и пет почти години“, казва Васил.

„Значи ходене, тичане, колоездене“, посочва Петко.

Естествено, че когато е много горещо, е препоръчително да си стоите вкъщи. Но ако сте с наднормено тегло, съветът на лекарите е да намерите начин за физически упражнения вкъщи, за да не се обездвижвате допълнително заради жегите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)

Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)
Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър

Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър
Трима души изгоряха в автомобила си след удар с камион в Гърция

Трима души изгоряха в автомобила си след удар с камион в Гърция

Екип на bTV пред дома на Виктор Илиев: Близките му заплашват със саморазправа

Екип на bTV пред дома на Виктор Илиев: Близките му заплашват със саморазправа
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом, той му уговори среща с Путин

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом, той му уговори среща с Путин
Тази сутрин
Снимка: Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Снимка: Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Снимка: След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин