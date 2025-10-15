Приключи събирането на доказателства срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който през август помете с АТВ петима души, а 35-годишна жена почина.

Това съобщи говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов.

По думите му защитата на обвиняемия е поискала неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден, защото е информирал обществеността за хода на разследването. Искането е било отказано.

Постъпило е и второ искане - да се обезсилят събраните доказателства от следовател и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK