Тази вечер е заключителният концерт на Оперната гала в София. В него, заедно със световноизвестната българска оперна певица Соня Йончева, на сцената ще излязат Хосе Карерас и Пласидо Доминго.

Наш екип е на място, за да провери каква е атмосферата на площад „Александър Невски“.

Оперната гала започна снощи с концерт на Соня Йончева и Виторио Григоло, заедно със Софийската филхармония. Днес червеният килим отново е постлан и се очакват близо 7000 зрители.

Съвсем скоро на сцената очакваме най-известните световни оперни певци - Хосе Карерас и Пласидо Доминго.

В изпълнение на кралете на операта ще чуем арии от Верди, Пучини, Бизе. Както и някои любими техни испански сарсуели.

Двамата тенори за пръв път ще бъдат заедно на сцената с българската оперна прима Соня Йончева. bTV продължава да празнува своята 25-годишнина, като отразяваме най-значимите културни събития в страна.

Не пропускайте да гледате цялото интервю на Елица Кънчева със Соня Йончева, Хосе Карерас и Пласидо Доминго в първия брой на новия сезон на предаването „Тази събота и неделя“ – 7-ми септември.

