Днес в 13:30 часа започва първият гръцки сериал в ефира на bTV - "Вражда". Вълнуващата поредица ще пренесе зрителите сред райските кътчета на магичния остров Крит.

Сериалът проследява разтърсващата история за забранената любов на най-младите представители на две фамилии, между които от десетилетия се разгаря непреодолим кръвен конфликт.

Сагата противопоставя традиционните семейни ценности с желанието на новото поколение да живее без омраза.



Епизодите ще се излъчват всеки делник от 13:30 ч.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK