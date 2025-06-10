Днес в 13:30 часа започва първият гръцки сериал в ефира на bTV - "Вражда". Вълнуващата поредица ще пренесе зрителите сред райските кътчета на магичния остров Крит.
Сериалът проследява разтърсващата история за забранената любов на най-младите представители на две фамилии, между които от десетилетия се разгаря непреодолим кръвен конфликт.
Сагата противопоставя традиционните семейни ценности с желанието на новото поколение да живее без омраза.
Епизодите ще се излъчват всеки делник от 13:30 ч.
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