Инцидент с тир блокира преминаването през АМ „Тракия“. Тежкотоварният автомобил спукал гума при 141 км на магистралата, шофьорът загубил контрол, превозното средство катастрофирало в полето и се запалило.
На място има силно задимяване, което възпрепятства преминаването на автомобили.
Образуваха се километрични опашки от превозни средства.
Пътни полицаи отклоняват движението по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово.
