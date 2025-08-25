Инцидент с тир блокира преминаването през АМ „Тракия“. Тежкотоварният автомобил спукал гума при 141 км на магистралата, шофьорът загубил контрол, превозното средство катастрофирало в полето и се запалило.

На място има силно задимяване, което възпрепятства преминаването на автомобили.      

Образуваха се километрични опашки от превозни средства.

Пътни полицаи отклоняват движението по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово.

