Навършват се три години от инцидента, при който загинаха двама бургаски полицаи в опит да спрат автобус с мигранти.

Атанас Градев и Йордан Илиев загубиха живота препречвайки пътя на рейс пълен с 47 мигранти. Шофьорът обаче не спира и те загиват на място.

Паметното събитие, посветено на третата годишнина от подвига на полицейските служители ще се проведе от 11 ч. на паметника до кръстовище „Трапезица“.

Час по-рано от 10 ч. пред ОДМВР Бургас официално ще бъде открит Републикански турнир по полицейска стрелба с пистолет за служители на МВР и държавни служители от други ведомства, посветен на загиналите при изпълнение на служебния си дълг двама полицаи от Първо Районно управление - Бургас.