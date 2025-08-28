Задържаният по обвинение в педофилия учител по физическо остава в ареста с най-тежката мярката за неотклонение "задържане под стража". Според прокуратурата не е имало принуда.

Според защитата на обвиняемия инициативата е дошла от страна на 13-годишното момиче. Въпреки това обвиняемият ще признае вината си за деянието.

31-годишният преподавател е имал продължителна сексуална връзка с негова 13-годишна ученичка. Той беше задържан на 25 август от служители на Първо районно полицейско управление.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор.

