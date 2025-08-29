Шофьор на 55 г. е задържан в полицията в Луковит, след като е установен да управлява лек автомобил в село Торос след употреба на алкохол, съобщи БТА.
Мъжът е спрян за полицейска проверка и пробата му за алкохол е отчела 2,22 промила в издишания въздух.
По случая е образувано бързо производство и работата продължава.
Миналия месец бе задържан шофьор с 2,88 промила алкохол в с. Горско Сливово, община Летница.
