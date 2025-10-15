Сценични работници на Драматичния театър в Пловдив са задържани с наркотици.
Акцията на полицията в театър „Николай Осипович Масалитинов“ е по линия на превенцията на наркоразпространението и при нея полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар", пише БГНЕС.
В автомобила на театъра е открито голямо количество марихуана.
По непотвърдена информация един от задържаните мъже е отговарял за поддръжката на декорите в Драматичния театър.
Арестувани са общо трима души, от които двама са сценични работници.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK