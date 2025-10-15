Сценични работници на Драматичния театър в Пловдив са задържани с наркотици.

Акцията на полицията в театър „Николай Осипович Масалитинов“ е по линия на превенцията на наркоразпространението и при нея полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар", пише БГНЕС.

В автомобила на театъра е открито голямо количество марихуана.

По непотвърдена информация един от задържаните мъже е отговарял за поддръжката на декорите в Драматичния театър.

Арестувани са общо трима души, от които двама са сценични работници.

