dalivali.bg
София
сега Слънчево
19 Слънчево -2°
20 Слънчево -3°
21 Слънчево -3°
22 Слънчево -3°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Задържаха Юмер Еврото заради сводничество и побой над 15-годишно момиче

Момичето е принуждавано да проституира, а след отказ е било жестоко пребито с дървени прътове

Красимир Кънчев

Публикувано в  16:57 ч. 07.02.2025 г.

Задържаха Юмер Еврото заради сводничество и побой над 15-годишно момиче от социален дом. Мъжът е от горнооряховското село Върбица.

31-годишният мъж е задържан за сводничество, склоняване към проституция и брутален побой над непълнолетното дете от център за настаняване от семеен тип.

15-годишното момиче, което живяло в ЦНСТ в град, близо до Велико Търново, е било принуждавано да проституира, а след отказ е било жестоко пребито с дървени прътове.

Изберете магазин

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Advertisement

След установяване на нанесеното насилие, детето е преместено в кризисен център, а извършителят е задържан за 72 часа.

От районна прокуратура във Велико Търново съобщиха, че Ю.М. е привлечен в качеството на обвиняем по  досъдебно производство за склоняване към проституция и трафик на непълнолетно момиче, чрез употреба на сила и заплашване, като престъпленията са извършени за времето от декември 2024 г. до 25 януари 2025 г. в две населени места на територията на област Велико Търново.

По заповед на Белгия: ГДБОП арестува трима българи, членове на престъпна група

Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията на обвиняемия, като е налице опасност той да се укрие и да извърши престъпления, поради което Районна прокуратура – Велико Търново, ТО – Горна Оряховица е внесла в Районен съд-Горна Оряховица искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

На 7 февруари с определение на съда  спрямо Ю.М. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, ТО – Горна Оряховица.

Дарители с големи сърца събраха сумата за лечението на малката Кристин (СНИМКИ)

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Планът на Доналд Тръмп: Краят на войната в Украйна - до 20 април, Русия запазва анексираните територии

Планът на Доналд Тръмп: Краят на войната в Украйна - до 20 април, Русия запазва анексираните територии
Учени: През 2182 г. астероидът Бену може да удари Земята, ще последва незабавно опустошение

Учени: През 2182 г. астероидът Бену може да удари Земята, ще последва незабавно опустошение
„Чувствам, че детето ми е още живо“: Полиция отново търси изчезнало преди 10 г. момиче

„Чувствам, че детето ми е още живо“: Полиция отново търси изчезнало преди 10 г. момиче
Затварят за движение магистрала „Хемус“ и в двете посоки

Затварят за движение магистрала „Хемус“ и в двете посоки
Професор за земетресенията на Санторини: Хората ще понесат ужасни психологически жертви

Професор за земетресенията на Санторини: Хората ще понесат ужасни психологически жертви
Тази сутрин
Снимка: Кога третата метролиния в София ще стигне до „София тех парк“?
Кога третата метролиния в София ще стигне до „София тех парк“?
Снимка: НСО търси гардове: Какво се изисква от кандидатите?
НСО търси гардове: Какво се изисква от кандидатите?
Снимка: Професор за земетресенията на Санторини: Хората ще понесат ужасни психологически жертви
Професор за земетресенията на Санторини: Хората ще понесат ужасни психологически жертви
Лице в лице
Снимка: Тошко Йорданов: Ако този бюджет успее да задържи състоянието на държавата на ниво, ще е успех
Тошко Йорданов: Ако този бюджет успее да задържи състоянието на държавата на ниво, ще е успех
Снимка: Красимир Карачаканов за високите цени на храните
Красимир Карачаканов за високите цени на храните
Снимка: Тошко Йорданов и Красимир Каракачанов са гости в "Лице в лице"
Тошко Йорданов и Красимир Каракачанов са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Пържен петел с булгур и тиганици с масло
Пържен петел с булгур и тиганици с масло
Снимка: Гергана Стоянова изместена от ИИ в озвучението на Google Maps
Гергана Стоянова изместена от ИИ в озвучението на Google Maps
Снимка: Рок за три поколения с Б.Т.Р.
Рок за три поколения с Б.Т.Р.
120 минути
Снимка: В главната роля: Георги Мамалев
В главната роля: Георги Мамалев
Снимка: Специален репортаж: Хърватия, цените, доходите и еврото
Специален репортаж: Хърватия, цените, доходите и еврото
Снимка: В борба със спекулата
В борба със спекулата