Задържаха Юмер Еврото заради сводничество и побой над 15-годишно момиче от социален дом. Мъжът е от горнооряховското село Върбица.

31-годишният мъж е задържан за сводничество, склоняване към проституция и брутален побой над непълнолетното дете от център за настаняване от семеен тип.

15-годишното момиче, което живяло в ЦНСТ в град, близо до Велико Търново, е било принуждавано да проституира, а след отказ е било жестоко пребито с дървени прътове.

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След установяване на нанесеното насилие, детето е преместено в кризисен център, а извършителят е задържан за 72 часа.

От районна прокуратура във Велико Търново съобщиха, че Ю.М. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за склоняване към проституция и трафик на непълнолетно момиче, чрез употреба на сила и заплашване, като престъпленията са извършени за времето от декември 2024 г. до 25 януари 2025 г. в две населени места на територията на област Велико Търново.

Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията на обвиняемия, като е налице опасност той да се укрие и да извърши престъпления, поради което Районна прокуратура – Велико Търново, ТО – Горна Оряховица е внесла в Районен съд-Горна Оряховица искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

На 7 февруари с определение на съда спрямо Ю.М. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, ТО – Горна Оряховица.