Недекларирани спортни обувки за над 260 000 лева задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. 

Открити са 2896 чифта спортни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на защитени търговски марки.

Случаят е от ранния следобед на 24 септември, когато на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация.

Шофьорът с турско гражданство декларира, че превозва текстилни изделия от Полша през България за Турция.

След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентген.

При последвалия физически контрол митническите служители откриват в товарното помещение сред декларираната стока 313 кашона с 2896 чифта спортни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на известни търговски марки.

Недекларираните стоки на стойност 268 703 лева (137 385,69 евро) са задържани. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

