Задържаха фалшиви обувки за над 260 хиляди лева на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ)

Недекларирани спортни обувки за над 260 000 лева задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

Открити са 2896 чифта спортни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на защитени търговски марки.

Случаят е от ранния следобед на 24 септември, когато на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация.

Шофьорът с турско гражданство декларира, че превозва текстилни изделия от Полша през България за Турция.

След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентген.

При последвалия физически контрол митническите служители откриват в товарното помещение сред декларираната стока 313 кашона с 2896 чифта спортни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на известни търговски марки.

Недекларираните стоки на стойност 268 703 лева (137 385,69 евро) са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

