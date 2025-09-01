Двама рецидивисти са задържани под стража за извършена крупна кражба в Радомир, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. По данни на експерти стойността на откраднато възлиза на около 90 000 лева.

Престъплението е извършено на 23 август, когато чрез повреждане на заключващ механизъм на ПВЦ дограма е проникнато в апартамент в Радомир, собственост на 21-годишен местен жител.

По негови данни били откраднати златни накити, инвестиционна плочка от платина, 7 ръчни часовника и левове и валута на приблизителна стойност около 90 000 лева.

След проведени множество издирвателни и процесуално-следствени действия са установени двама радомирци на 21 и 43-годишна възраст, които са привлечени като обвиняеми и задържани за до 72 часа с прокурорско постановление.

След искане от наблюдаващ прокурор съдът им е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“. Мъжете са криминално проявени и осъждани за подобни престъпления. Откраднатите вещи и пари са намерени и иззети като веществени доказателства по делото.

