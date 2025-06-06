Около час и половина беше затворено движението до украинското посолство в София заради забравена раница на спирка на градския транспорт, предаде БНР.
Полицейски автомобили са блокирали движението около 18:20 ч. Пристигнали са и 3 линейки и пожарна кола.
Движението на автомобилите беше пренасочвано.
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Малко преди 20 часà движението по ул. "Боряна" отново беше пуснато.
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