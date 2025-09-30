За първи път награждават транс хора у нас: София ще бъде домакин на церемонията

На 16 октомври от 19:00 ч. в бар Tell Me в София Фондация „Билитис“ ще връчи първите по рода си „Транс награди: ежедневните победи“ – церемония, която с доза хумор ще признае малките, но значими подвизи на транс хората в България. Категориите включват „най-смелото вземане на пратка“, „най-спокойното преминаване на граница“, „най-добрият poker face пред чиновник“ и други ситуации от ежедневието.

Специален водещ на събитието ще бъде Мими Шишкова.

За разлика от традиционните награди, церемонията няма да отличава отделни личности. „Истинската награда принадлежи на цялата транс общност, която всеки ден успява да съществува и да се справя в една често враждебна среда“, посочват организаторите.

Снимка: Bilitis Resource Center Foundation

Събитието ще бъде и повод за представяне на резултатите от ново изследване на Фондация „Билитис“ в колаборация с Johns Hopkins University.

Данните очертават тревожна картина за живота на транс и небинарните хора у нас:

Обществените нагласи се описват като преобладаващо негативни или неутрални, подхранвани от липса на знания и негативно отразяване в медиите и политиката.

Здравеопазване: много участници избягват медицинска помощ, освен ако не е спешна, заради страх от дискриминация или неразкриване на идентичността.

Базови нужди: трудности при намиране на работа и жилище, особено заради несъответствие между документи и външен вид.

Достъп до услуги: унижения при използване на лични документи – от отказ за получаване на пратка до проблеми при пътувания и административни процедури.

Гражданска регистрация: пречки пред браковете, осиновяването и правното признаване на полова идентичност.

Общо усещане: институциите се възприемат като враждебни и ненадеждни, което кара мнозина транс хора да мислят за емиграция.

„Наградите са нашият начин да покажем, че зад всяка статистика стоят истински хора и ежедневни истории на смелост. В свят, който често ни отрича, ние избираме да се съберем, да се засмеем заедно и да признаем силата на общността“, казват от „Билитис“.