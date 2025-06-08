Вторият български изтребител F16 Блок 70 ще пристегни днес в авиобаза „Граф Игнатиево“ в Пловдив, потвърдиха за bTV от Министерството на отбраната.

Самолетът вече е излетял от базата на Кралските военновъздушни сили в „Милдънхол“.

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Машината излетя от САЩ, където е произведена от компанията производител „Локхийд Мартин“, още в края на април. Не е ясно защо пристигането ѝ в България се забави.

Снимка: Stewart Jack Aviation

Първият от поръчаните изтребители F-16 Блок 70 беше официално приет на въоръжение на церемония в авиобазата в с. Граф Игнатиево на 13 април тази година.

През 2019 г. България подписа договор за 1,2 млрд. долара, за да придобие осем изтребителя F-16. През 2021 г. бяха поръчани още осем, които трябва да получим до 2027 г.

Снимка: Stewart Jack Aviation

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