Повече щъркели в България - това показват резултатите от преброяването на най-чаканите пролетни гости у нас.

С повече от една трета се е повишила популацията на гнездящите птици, показват данните от годишното им преброяване.

У нас е имало 7700 щъркелови двойки, а които са отгледали над 17 хиляди малки.

Най-много гнезда са се свили в Хасково, Пловдив и София, а рекордьорът е село Баня, община Разлог, с цели 51.

